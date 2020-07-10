Хикмет Гаджиев: В Азербайджан прибудут эксперты из Китая - они помогут в борьбе с коронавирусом
"В ближайшие недели ожидается визит в Азербайджан группы экспертов из Китайской Народной Республики".
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью AzTV помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
По его словам, Китай является одной из отправных точек коронавируса и имеет важный опыт в этой области:
"Мы считаем, что будет очень полезно, если они поделятся с нами своим передовым опытом. Кроме того, ожидается прибытие экспертов из Кубы в нашу страну. Почему Куба? Потому что в этой стране отличная система здравоохранения, известная во всем мире, а также эксперты, которые отлично справились со вспышкой пандемии Эболы. Для их работы будут выделены отдельные медицинские центры", - сказал он.
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