Хикмет Гаджиев: В Азербайджан прибудут эксперты из Китая

"В ближайшие недели ожидается визит в Азербайджан группы экспертов из Китайской Народной Республики".

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью AzTV помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, Китай является одной из отправных точек коронавируса и имеет важный опыт в этой области:

"Мы считаем, что будет очень полезно, если они поделятся с нами своим передовым опытом. Кроме того, ожидается прибытие экспертов из Кубы в нашу страну. Почему Куба? Потому что в этой стране отличная система здравоохранения, известная во всем мире, а также эксперты, которые отлично справились со вспышкой пандемии Эболы. Для их работы будут выделены отдельные медицинские центры", - сказал он.