За сутки коронавирус обнаружен у 6 611 человек в России

Коронавирусная инфекция была диагностирована у еще 6 611 человек в 83 регионах России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из них 1 766 случаев (26,7%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве - 678, Санкт-Петербурге - 296 и Свердловской области - 280.

За сутки скончались 188 пациентов, с начала эпидемии - 11 205 человек. Число выздоровевших увеличилось на 8 378, до 497 446 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 12,4 млн, умерли более 550 тыс. человек.