COVID-19: рост заболеваемости и сопротивление мерам защиты

США снова побили пугающий рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом: за сутки больше 70 тысяч. Теперь даже президент Трамп надел защитную маску и неожиданно заявил, что никогда не имел ничего против них, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В штате Огайо сразу 12 округов попали под распоряжение местных властей в обязательном порядке всем носить защитные маски, поскольку ситуация с COVID-19 в этих районах расценивается как чрезвычайная. Однако группа протестующих в городе Кливленд выступает против. Попытку позаботиться об их же здоровье митингующие расценивают как нарушение их прав и запугивание.

Очевидно, они не знали, что теперь впервые за время пандемии защитную маску - темно-синюю с золотой президентской печатью - надел даже Дональд Трамп. Накануне он посетил госпиталь в пригороде Вашингтона, где проходят лечение раненые военнослужащие. "Когда вы общаетесь с солдатами, которые только недавно встали с операционных столов, я думаю, это отличный день, чтобы носить маску. Я вообще-то никогда не был против масок. Просто всему свое время и место". - пояснил президент США.

Носить защитные маски призывают и европейские власти. В Португалии отмечают тревожную динамику: за сутки более 500 заболевших. Но из-за 30-градусной жары люди устремляются на отдых, игнорируя безопасную дистанцию.

Подобная ситуация и во Франции. Там накануне зафиксировали рекорд: почти 1000 километров пробок, в которых застряли желающие выбраться на природу.

А в Швейцарии правительство отзывает более 13 миллионов защитных масок, которые оказались заражены плесневым грибком. Еще в начале пандемии их доставили в медучреждения, и теперь маски в срочном порядке пытаются заменить.

А британский премьер призывает одновременно и соблюдать защитные меры, и возвращаться на рабочие места: "Мы должны продолжать носить маски, тщательно мыть руки, соблюдать безопасную социальную дистанцию. Но я призываю всех вас: давайте возвращаться на работу, если это уже возможно". Однако многие жители страны отказываются ехать в офисы, предпочитая удаленный режим работы, несмотря на призывы Бориса Джонсона спасать экономику.

Тем временем, в Бразилии число заболевших коронавирусом стремительно приближается к двум миллионам. В странах Южной Америки пандемия сейчас набирает силу.

Резко растет число заразившихся и в Израиле. Власти страны усиливают защитные меры, но это вызывает протесты. В Тель-Авиве на митинг против ограничений вышли несколько тысяч человек. Они требуют, чтобы им разрешили вернуться на работу, и подчеркивают, что демонстрации носят экономический, а не политический характер.