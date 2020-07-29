В Бразилии самолет рухнул на улицу среди машин и пешеходов

В бразильском городе Гуабируба, штат Санта-Катарина, легкий самолет Kolb Flyer упал на улицу, чудом не задев автомобили и пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время демонстрационного полета, на котором настоял 33-летний покупатель самолета. На высоте более 300 метров двигатель остановился, и самолет начал терять высоту. Во время аварийной посадки он задел провода и рухнул на проезжую часть.

При падении самолет перевернулся, одно из крыльев, пропеллер и двигатель разрушились, однако кабина почти не пострадала. К удивлению спасателей, и пилот, и покупатель самолета, который участвовал в полете в качестве пассажира, остались живы и сумели самостоятельно выбраться из обломков.

Оба пострадавших госпитализированы. Во время катастрофы пилот получил несколько ссадин, у него подозревали переломы ребер и внутреннее кровотечение. Пассажир получил несколько порезов на лице и жаловался на боль в шее и ногах. У него подозревали перелом челюсти.

В 2018 году сообщалось, что в США начинающий пилот экстренно посадил небольшой самолет на шоссе. После этого выбежал из него и справил нужду прямо на обочине.