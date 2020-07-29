Польша продлила ограничения на полеты

Власти Польши из-за пандемии коронавируса продлили запрет на международные авиаперевозки до 11 августа. Соответствующее решение парламента вступило в силу в среду, 29 июля, сообщает RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, новые правила предусматривают разрешение на воздушное сообщение со странами-членами Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA), членами Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), Швейцарией, странами ЕС, за исключением Швеции, Португалии, а также добавленного в этот список Люксембурга.

Из списка стран, куда можно было до сих пор летать, исчезла Черногория. В то же время список стран, куда можно летать, до сих пор включает Грузию, Японию, Канаду, Албанию, Южную Корею и Украину.

Кроме того, запреты на полеты отменены в отношении Алжира, Марокко, Таиланда, Новой Зеландии, Беларуси, Руанды, Туниса, Турции, Уругвая и Австралии.