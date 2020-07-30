https://news.day.az/world/1257686.html В Великобритании назначили нового главу МИ-6
В Великобритании назначили нового главу МИ-6
Новым главой службы внешней разведки Великобритании МИ-6 назначен дипломат Ричард Мур.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BBC.
Мур приступит к исполнению обязанностей главы службы осенью этого года, он сменит на посту сэра Алекса Янгера, который руководил МИ-6 около шести лет, указано в сообщении.
В настоящее время Мур является политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании, ранее занимал должность британского посла в Турции и работал заместителем советника по национальной безопасности секретариата кабинета министров.
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