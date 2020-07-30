Более 700 человек отравились шаурмой в Иордании

Один пятилетний ребенок умер и еще свыше 700 человек отравились после покупки шаурмы в районе Эйн-Баша в столице Иордании Аммане, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После осмотра ресторана выяснилось, что охлаждающий блок внутри кухни был неработоспособным. Кроме того, уличный процесс приготовления пищи происходил в неблагоприятной среде и без соблюдения мер безопасности.

По словам министра здравоохранения Саада Джабера, шаурмой отравились более 700 человек. Всех их госпитализировали. В большинстве случаев состояние людей в норме.