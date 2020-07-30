https://news.day.az/world/1257718.html Более 700 человек отравились шаурмой в Иордании
Более 700 человек отравились шаурмой в Иордании
Один пятилетний ребенок умер и еще свыше 700 человек отравились после покупки шаурмы в районе Эйн-Баша в столице Иордании Аммане, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После осмотра ресторана выяснилось, что охлаждающий блок внутри кухни был неработоспособным. Кроме того, уличный процесс приготовления пищи происходил в неблагоприятной среде и без соблюдения мер безопасности.
По словам министра здравоохранения Саада Джабера, шаурмой отравились более 700 человек. Всех их госпитализировали. В большинстве случаев состояние людей в норме.
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