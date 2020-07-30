Коронавирус начал заражать молодежь - предупреждение ВОЗ

ВОЗ сообщает, что постепенное снятие карантинных мер, в частности, в Европе, привело не только к возникновению - вполне, как полагают специалисты, предсказуемому - новых очагов инфекции. Но и к изменению возрастного профиля тех, кто заражается коронавирусом и заболевает COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сейчас это не пожилые люди, и, напротив, те, кому не исполнилось и 40.

Эксперты говорят, что причина - в модели поведения молодых, и в том, что они не всегда соблюдают меры предосторожности.

Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ (Европа), сделал заявление для прессы: "Нужно быть очень внимательными, поскольку, если молодые люди становятся вирусоносителями, то у них по определению больше контактов, в том числе и с той частью населения, которая относится к группе риска. Требуется начинать работу на всех фронтах, включая в нее социальные сети, блогеров, популярных у молодежи, лидером мнений, но нужно воздержаться от попыток обвинить, это вообще ведет в никуда, это контрпродуктивно, это худшее, что можно сделать".

Рост числа инфицированных среди молодежи - явление, характерное практически для всего европейского континента.

Это касается и тех стран, где общее количество зараженных идет вниз, как, к примеру, в Швеции, но число вирусоносителей среди молодежи при этом увеличивается.

В Ирландии в настоящий момент свыше 60% подтвержденных случаев COVID-19 - среди тех, кому меньше 45 лет.