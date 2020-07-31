В США умерла собака с коронавирусом

В США умерла овчарка Бадди, ставшая первой собакой в Штатах, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил журнал National Geographic, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что собака умерла 11 июля. До этого, в апреле у семилетнего пса появились симптомы затрудненного дыхания, а в начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США сообщила, что у животного выявлен коронавирус.

В то же время в медицинской карте Бадди указано, что собака страдала онкологическим заболеванием.

"Неизвестно, являлось ли оно причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19 или же наоборот - опухоль стала следствием вируса", - говорится в сообщении.

В США коронавирус еще подтвердился у тигра, льва и двух кошек.