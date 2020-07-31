https://news.day.az/world/1258127.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1168 человек
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1168 человек
За последние сутки в Грузии было выявлено 8 новых случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом. Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 1168 человек.
Отметим, в Грузии из-за коронавируса находятся на карантине 6596 человек, на стационарном лечении - 327 человек. Сообщается, что из инфицированных вылечились 940, скончались 17 человек.
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