ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 292 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и приблизилось к 669 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 31 июля в мире были зарегистрированы 17 106 007 инфицированных и 668 910 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 292 527, число умерших увеличилось на 6 812.

Днем ранее были выявлены 253 793 случая заражения и 5 999 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 8 152 173. За сутки этот показатель вырос на 171 946. Число умерших там увеличилось на 4 567 и достигло 351 121. В Европейском регионе зарегистрированы 3 333 300 заразившихся и 212 520 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 25 241, умерли 438 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 2 009 963, зафиксирован 44 031 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 60 113, летальных исходов - на 914.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 388 566. Далее следуют Бразилия (2 552 265), Индия (1 638 870), Россия (839 981), ЮАР (482 169), Мексика (408 449), Перу (400 683), Чили (353 536), Великобритания (302 305) и Иран (301 530).