https://news.day.az/world/1259147.html Неизвестные напали в Берлине на инкассаторскую машину
Неизвестные напали в Берлине на инкассаторскую машину
Неизвестные напали во вторник в Берлине на инкассаторский автомобиль, были слышны выстрелы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в столичном районе Вильмерсдорф. Автомобиль был припаркован у филиала одного из банков. Сейчас машина горит, на место прибыли примерно 20 пожарных.
По предварительной информации, нападавших было трое. Они скрылись с места ЧП. Полиция Берлина в Twitter подтвердила нападение и призвала объезжать район по улице Детмольда и площадь Бундесплац.
Как пишет Bild, пострадал как минимум один человек.
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