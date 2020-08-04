Неизвестные напали в Берлине на инкассаторскую машину

Неизвестные напали во вторник в Берлине на инкассаторский автомобиль, были слышны выстрелы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в столичном районе Вильмерсдорф. Автомобиль был припаркован у филиала одного из банков. Сейчас машина горит, на место прибыли примерно 20 пожарных.

По предварительной информации, нападавших было трое. Они скрылись с места ЧП. Полиция Берлина в Twitter подтвердила нападение и призвала объезжать район по улице Детмольда и площадь Бундесплац.

Как пишет Bild, пострадал как минимум один человек.