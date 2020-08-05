Мощный взрыв в столице Ливана повредил международный аэропорт

Мощный взрыв, прогремевший в ливанской столице Бейрут, повредил здание международного аэропорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают арабские и израильские СМИ.

Отмечается, что аэропорт не избежал повреждений, несмотря на то что находится примерно в десяти километрах от эпицентра взрыва. Ущерб был нанесен множеству городских кварталов.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. Известно о тысячах пострадавших и по меньшей мере 70 погибших.

Позднее глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим озвучил новую версию произошедшего. По его словам, причиной взрыва в порту ливанского Бейрута стали хранившиеся там конфискованные несколько лет назад взрывчатые вещества.