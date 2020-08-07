Свидетель: Ефремова после ДТП вытащили с водительского места

Свидетель смертельного ДТП заявил в суде, что актера Михаила Ефремова очевидцы вытаскивали с водительского места.

Ранее адвокат заслуженного артиста Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный ничего не помнит о событиях того дня. Кроме этого, по мнению защитника, еще следует установить, находился ли актер за рулем авто в момент ДТП, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы видели, как люди подошли вытащить водителя из машины. Около трех человек открыли дверь водительскую, открыли другие двери и проверили кто там есть. Я могу ошибаться, но мне кажется, в машине больше никого не было", - подчеркнул Роман Шрамко в ходе заседания Пресненского суда.

"Ефремова точно видел, как вывели с водительского", - добавил он.

Напомним, 8 августа на Смоленской площади в центре Москвы произошла смертельная авария с участием Михаила Ефремова. Его иномарка вылетела на встречную полосу и буквально "уничтожила" отечественный автомобиль, за рулем которой был 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров. На следующее утро пострадавший мужчина скончался в больнице.

В крови артиста нашли алкоголь и следы запрещенных веществ. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, в настоящее время он находится под домашним арестом.

Сам заслуженный артист сразу после аварии свою вину признал. Однако затем от своих слов отказался и вместе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым стал утверждать, что не помнит ничего, что произошло в день трагедии. Поэтому, по их мнению, актер не должен признавать свою вину.