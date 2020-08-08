Интерпол отправит в Бейрут команду специалистов для изучения обстоятельств взрыва

Интерпол по запросу ливанских властей отправляет в Бейрут команду специалистов для изучения обстоятельств взрыва в порту. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По просьбе ливанских властей Интерпол направляет в Бейрут специализированную группу реагирования на особо серьезные происшествия после имевшего место взрыва, в результате которого погибли более 150 человек и была разрушена значительная часть города", - говорится в заявлении.

"Специалисты международной спецгруппы будут оказывать помощь местным властям в их реагировании на чрезвычайную ситуацию и в их действиях по ведению расследования", - говорится в заявлении.

"Опыт Интерпола в оказании поддержки такого рода может существенно помочь местным властям, и мы продолжим предоставлять помощь, которую запросят власти Ливана", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.