В США поддержали массовые протесты в Бейруте

Посольство США в Ливане поддержало массовые протесты в Бейруте, начавшиеся после мощного взрыва в районе порта, в результате которого пострадали несколько тысяч человек. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте диппредставительства в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ведомстве подчеркнули, что ливанский народ "слишком долго страдал" и заслуживает того, чтобы лидер прислушался к нему и "изменил курс с учетом требований населения о прозрачности и подотчетности".

"Мы поддерживаем их право на мирный протест и призываем всех участников воздержаться от насилия", - говорится в публикации.