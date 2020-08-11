В США выявлено более 5 млн случаев заражения COVID-19

В США за время пандемии зарегистрировано уже более 5 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию по COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно этим данным, около 163 тыс. заболевших в стране скончались. Более 2,6 млн человек уже завершили курс лечения.

За сутки в США выявлено 13,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по смертям после заражения коронавирусом.

В России на утром понедельника было зарегистрировано 892 654 случая коронавирусной инфекции, жертвой COVID-19 в стране стал 15 001 человек.