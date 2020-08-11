Великобритания и Франция оказались на грани скандала

На фоне жары во Франции и Британии накаляются и политический климат в отношениях двух стран. Лондон обвинил Париж, что тот закрывает глаза на нелегалов, которые сотнями пересекают Ла-Манш на лодках. Франция в ответ потребовала от Британии 33 миллиона евро, чтобы усилить пограничный контроль. Но в Лондоне решили, что сами смогут перекрыть Ла-Манш для мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Великобритания и Франция оказались на грани дипломатического скандала из-за нашествия нелегальных мигрантов. За этот год с французского берега на английский перебралось уже около четырех тысяч человек.

Пользуясь теплой погодой и относительно спокойным морем, сотни мигрантов ежедневно пересекают Ла-Манш на надувных лодках. Одну из таких групп обнаружили неподалеку от Дувра журналисты BBC News.

"Мы видим, что люди в лодке пытаются вычерпать оттуда воду. Они используют для этого пластиковый контейнер. Очевидно, лодка сильно перегружена. Они все в спасательных жилетах, но это путешествие не выглядит безопасным. Давайте я поговорю с ними", - рассказывает британский журналист.

Добираются не только в переполненных лодках, но даже на надувных каяках. Вместо весел нередко используют лопаты. Британская пресса пишет о мигранте, который пытался пересечь Ла-Манш вплавь, обвязавшись пустыми пластиковыми бутылками. Лидер партии Brexit Найджел Фарадж опубликовал в Twitter видео, на котором никем не остановленные мигранты спокойно высаживаются на пустынный берег графства Кент. Он обвинил в бездействии французские власти.

"Французы говорят, что когда они пытаются вернуть мигрантов на свой берег, те сопротивляются, потому что не хотят обратно во Францию. В итоге французские корабли фактически сопровождают их через Английский пролив", - заявил политик.

Фарадж требует, чтобы нелегалов разворачивали в море и отправляли обратно во Францию. Так в свое время поступали с беженцами из Индонезии власти Австралии.

"Мы пересаживали их в большие оранжевые лодки с мотором, буксировали их до двенадцатимильной зоны возле индонезийского побережья и там с ними прощались", - рассказывал тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

По примеру бывшей колонии уже готова действовать британский министр внутренних дел Прити Пател. Путь лодкам собираются перекрывать с помощью плавучих барьеров и сетей. К патрулированию пролива планируется привлечь боевые корабли и военную авиацию.

"Королевский флот всегда готов прийти на помощь стране и правительству для того, чтобы взять ситуацию под контроль", - заявил контр-адмирал Великобритании Крис Перри.

Жесткие меры поддерживают многие жители прибрежных районов Англии.

"Сложилась неприемлемая ситуация - люди, которые плывут сюда, уже находятся в безопасности на французской территории и должны оставаться там. Франция должна нести ответственность за них", - считает член Палаты общин парламента Великобритании Натали Элфик.

Британский министр по делам миграции Крис Филп 11 августа отправился в Париж, чтобы убедить в этом французских коллег. Но на том берегу считают, что британцы виноваты сами.

"Британцы обвиняют нас из-за своего собственного лицемерия. Мигранты стремятся в Великобританию, потому что там у них есть условия для незаконной работы. Там их никто не контролирует", - полагает заместитель мэра французского города Кале Филипп Миньон.

В рассуждениях британского премьер-министра Бориса Джонсона зазвучали нотки свойственные его коллеге и другу Дональду Трампу.

"У нас есть проблема с людьми, которые пребывают к нам со всего мира, потому что очевидно: у нас прекрасная страна! Нам нужно сотрудничать с нашими французскими друзьями и решить вопрос с законодательной системой. Получается, что если люди попадают к нам, их оказывается очень тяжело отправить обратно, даже если они прибыли сюда незаконно", - сказал Джонсон.

Несколько лет назад британцы настаивали на том, чтобы французы убрали большой лагерь беженцев под названием "Джунгли" вблизи порта Кале. Лагеря нет, но ситуация лучше не стала. Здесь процветает преступный бизнес по транспортировке людей.

У тех, кто борется с нелегалами, своя математика. Лондон уже выделил около 114 миллионов фунтов на совместные с Францией проекты по охране границы. Если французы не станут активнее, здесь пригрозили финансирование прекратить. Париж этим вряд ли сильно испугаешь. Плывущие в сторону Англии мигранты на французском берегу тоже никому не нужны.