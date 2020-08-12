Власти США предъявили обвинение пострадавшему при стрельбе у Белого дома
Американские власти предъявили обвинение раненному в результате стрельбы у Белого дома 51-летнему Майрону Берриману, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, жителя Мэриленда обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов.
Так, во время проходящей пресс-конференции американского президента Дональда Трампа мужчина, который предупреждал, что вооружен, подошел к сотруднику Секретной службы. После этого он "принял стойку стрелка" и сделал движение, похожее на попытку "вытащить некий предмет из одежды".
Затем офицер выстрелил в Берримана. В результате они оба были госпитализированы. Подозреваемый на данный момент находится в больнице с ранением.
Как отмечает СМИ, оружие на месте инцидента найдено не было.
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