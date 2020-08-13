https://news.day.az/world/1262029.html Два вагона поезда сошли с рельсов в Чехии
Два вагона поезда сошли с рельсов в Чехии
Два вагона пассажирского поезда, следующего из Праги в Брно, сошли с рельсов в четверг. Об этом сообщило агентство ЧТК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает агентство, вагоны в результате случившегося не перевернулись, пострадавших нет. Организована эвакуация 150 человек. Участок железной дороги, где произошел инцидент, временно закрыт.
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