Трамп может получить Нобелевскую премию мира

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Дональд Трамп мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира за заслуги в сфере миротворчества. Такое мнение он выразил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что президент войдет в историю как великий миротворец", - сказал он, комментируя достигнутые при посредничестве США договоренности между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о полной нормализации двусторонних отношений. По его словам, помимо того, что Трамп "принес мир Израилю и ОАЭ", он также заключил "историческое соглашение по Афганистану", добился перемирия в Сирии, когда Турция ввела свои войска на север страны, а также предотвратил войну с КНДР.

"Если оглядеть и посмотреть, что этот президент сделал в вопросе мира, то я не был бы удивлен, что пройдет какое-то время, учитывая нынешнюю обстановку, и президент в результате будет выдвинут на Нобелевскую премию", - считает О'Брайен.

"Сегодняшняя работа - это пример того, почему он мог бы заслуженно рассматриваться в качестве главного претендента на Нобелевскую премию мира, и он должен им быть", - убежден помощник американского лидера.

В четверг президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Это же следует из совместного заявления двух стран. Договоренности, в частности, предполагают приостановку Израилем принятия решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.