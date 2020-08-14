Палестина отзывает своего посла из ОАЭ

Палестина объявила об отзыве своего посла из ОАЭ после их решения о нормализации отношений с Израилем.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ", - сказал министр, слова которого приводит информационное агентство WAFA.