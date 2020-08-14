https://news.day.az/world/1262185.html Палестина отзывает своего посла из ОАЭ
Палестина отзывает своего посла из ОАЭ
Палестина объявила об отзыве своего посла из ОАЭ после их решения о нормализации отношений с Израилем.
Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ", - сказал министр, слова которого приводит информационное агентство WAFA.
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