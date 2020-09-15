Серия взрывов и пожар произошли на складе боеприпасов в Чехии

В чешском городе Билина на складе боеприпасов произошли пожар и серия взрывов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель полиции Ондржей Моравчик уточнил, что огонь охватил бывший склад пиротехники, который был арендован представителями сил правопорядка.

Он уточнил, что в помещении находилось оборудование, у которого истек срок годности.

Моравчик добавил, что на месте работают 12 пожарных машин, проводится эвакуация из близлежащих зданий, где расположены различные офисы.