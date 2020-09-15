https://news.day.az/world/1271138.html Серия взрывов и пожар произошли на складе боеприпасов в Чехии
Серия взрывов и пожар произошли на складе боеприпасов в Чехии
В чешском городе Билина на складе боеприпасов произошли пожар и серия взрывов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Представитель полиции Ондржей Моравчик уточнил, что огонь охватил бывший склад пиротехники, который был арендован представителями сил правопорядка.
Он уточнил, что в помещении находилось оборудование, у которого истек срок годности.
Моравчик добавил, что на месте работают 12 пожарных машин, проводится эвакуация из близлежащих зданий, где расположены различные офисы.
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