ВОЗ сделала новое заявление о коронавирусе

Длительные последствия вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, остаются неизвестными. Это относится, в частности, к переболевшим детям, заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, высказавшийся за проведение новых исследований.

"Мы знаем, что дети и подростки могут заразиться и заразить других. Знаем, что этот вирус может убивать детей. Однако у детей инфекция проходит в менее сильной форме, и очень мало тяжелых случаев среди детей и подростков", - сказал глава ВОЗ. Он напомнил, что на людей моложе 20 лет приходится менее 10% случаев инфицирования и менее 0,2% случаев с летальным исходом.

"Требуется больше исследований в отношении факторов, которые усиливают риск тяжелых случаев COVID-19 и случаев смерти среди детей и подростков", - констатировал гендиректор. Он подчеркнул в связи с этим, что "потенциальные долгосрочные последствия для здоровья тех, кто был инфицирован, по-прежнему неизвестны".

Хотя дети в значительной степени меньше затронуты пандемией, продолжил Тедрос Аданом Гебрейесус, они также пострадали. Это проявилось в сбоях в работе служб иммунизации и детского питания. Кроме того, "миллионы детей в течение месяцев не посещали школу".

По словам гендиректора, "решение о закрытии школ должно быть крайней мерой - временной и принимаемой на местном уровне в районах с интенсивной передачей COVID-19". Следует гарантировать продолжение получения образования посредством дистанционного обучения. Период, когда школы закрыты, нужно использовать для принятия мер, которые позволят предотвратить распространение инфекции после открытия школ, пояснил глава ВОЗ. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности детей - это задача не только школ, правительств или семей, а всех и каждого.