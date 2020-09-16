https://news.day.az/world/1271336.html В Бразилии загорелось гигантское болото - ФОТО
В Бразилии загорелось гигантское болото - ФОТО
Пантаналу, одной из крупнейших заболоченных территорий на планете с уникальной экосистемой, отличающейся огромным биоразнообразием, грозит полное уничтожение.
Здесь бушуют лесные пожары, которые, по прогнозам ученых, могут стать рядовым явлением из-за изменения климата.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее что происходит в заповеднике.
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