В Бразилии загорелось гигантское болото

Пантаналу, одной из крупнейших заболоченных территорий на планете с уникальной экосистемой, отличающейся огромным биоразнообразием, грозит полное уничтожение.

Здесь бушуют лесные пожары, которые, по прогнозам ученых, могут стать рядовым явлением из-за изменения климата.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее что происходит в заповеднике.