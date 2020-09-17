США намерены полностью восстановить санкции против Ирана

США намерены восстановить санкции против Ирана и не допустить истечения срока действия оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Эмбарго ООН будет восстановлено и будет действовать бессрочно, вернутся и другие ограничения, в том числе запрет Ирану осуществлять обогащение урана, запрет на испытания и разработку баллистических ракет, санкции за передачу ядерных и ракетных технологий", - цитирует его ТАСС.

При этом Штаты убеждены, что все другие участники ООН - то есть практически все государства планеты - будут соблюдать режим американских санкций.

Абрамс заявил, что ряд стран испытывают "почти религиозную приверженность" положениям Совместного всеобъемлющего плана действий, который никак не повлияло на деятельность Тегерана.

Он призвал все "миролюбивые страны" присоединиться к режиму американских санкций.

Спецпредставитель также добавил, что отдельные лица, бизнесмены и компании по всему миру в любом случае будут соблюдать режим санкций, несмотря на то что Совбез ООН не поддержит Штаты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания будет готов заключить с Ираном "очень справедливую сделку", которая полностью разрешит все проблемы ядерной программы Тегерана.