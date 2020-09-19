https://news.day.az/world/1272166.html Посол Греции вызван в МИД Турции - причина
Посол Греции вызван в МИД Турции - причина
МИД Турции вызвал посла Греции в связи с публикацией в одной из греческих газет, в которой допущен оскорбительный выпад в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"МИД Турции вызвал посла Греции из-за неподобающего заголовка в греческой газете о президенте Турции",-сказал, в частности, Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии отметил, что "оскорбления и ругательства не должны рассматриваться с точки зрения свободы прессы".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре