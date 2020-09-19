В Афганистане произошел взрыв

- пять погибших, пять раненых

В результате взрыва на севере Афганистана погибли пять человек, еще пять ранены.

Известно, что взрыв произошел в городе Мазари-Шарифе - столице северной провинции Балх.

Сообщается, что произошел подрыв самодельного взрывного устройства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным медиков, трое раненых находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, взрыв произошел во время прохода колонны военных.