https://news.day.az/world/1272352.html В Афганистане произошел взрыв - пять погибших, пять раненых
В Афганистане произошел взрыв - пять погибших, пять раненых
В результате взрыва на севере Афганистана погибли пять человек, еще пять ранены.
Известно, что взрыв произошел в городе Мазари-Шарифе - столице северной провинции Балх.
Сообщается, что произошел подрыв самодельного взрывного устройства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным медиков, трое раненых находятся в критическом состоянии.
По данным полиции, взрыв произошел во время прохода колонны военных.
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