https://news.day.az/world/1272355.html Франция зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки
Франция зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки
Французские медики зафиксировали рекордное число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 за сутки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Santé publique.
Так, число положительный анализов на коронавирус выросло на 13 498 пациентов, превысив отметку в 442 тыс. человек с начала пандемии.
Кроме того, число летальных исходов увеличилось на 26 граждан, достигнув показателя в 31 274 скончавшихся.
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