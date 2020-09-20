https://news.day.az/world/1272402.html Подросток отдал гадалке деньги и драгоценности матери на крупную сумму
Подросток отдал гадалке деньги и драгоценности матери на крупную сумму
В Москве подросток отдал гадалке деньги и драгоценности матери на 5 млн рублей, чтобы снять порчу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что мальчик отдал гадалке деньги и драгоценности в сквере на лавочке.
В столичную полицию обратилась мать подростка. Правоохранители проводят проверку.
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