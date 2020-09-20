Подросток отдал гадалке деньги и драгоценности матери на крупную сумму

В Москве подросток отдал гадалке деньги и драгоценности матери на 5 млн рублей, чтобы снять порчу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что мальчик отдал гадалке деньги и драгоценности в сквере на лавочке.

В столичную полицию обратилась мать подростка. Правоохранители проводят проверку.