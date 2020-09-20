В ВОЗ оценили эпидемиологическую обстановку в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Европе усложнилась эпидемиологическая обстановка из-за несоблюдения мер предосторожности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Причины ухудшения обстановки - в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах и на других массовых собраниях", - считают в ВОЗ, отметив, что такая ситуация требует усиления контроля со стороны властей.

Там уточнили, что необходимо проверять предполагаемые случаи заражения, вводить карантин для тех, кто контактировал с заболевшими, сохранять дистанцию, контролировать ношение масок, а также соблюдение гигиены дыхания и рук.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались.