https://news.day.az/world/1272446.html Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram
Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram
Федеральный суд Сан-Франциско принял к рассмотрению иск к Facebook о шпионаже за пользователями Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, в иске говорится о несанкционированном использовании фронтальных камер iPhone, когда владелец не пользовался гаджетом. Кроме того, там сказано, что приложение намеренно собирает личные данные пользователей, чтобы использовать для исследования рынка.
В компании утверждают, что срабатывание камер является системной ошибкой приложения, которая уже исправлена.
Ранее Facebook обвинили в использовании технологии распознавания лиц пользователей Instagram.
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