США расширили санкции по Венесуэле

США расширили санкции против Венесуэлы, внеся пятерых граждан страны в санкционные списки. Об этом сообщает американский Минфин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Санкции вводятся в отношении временного председателя правящей партии Венесуэлы Мигеля Антонио Хосе Поненте Парра, его коллег Гильермо Антонио Люсес Осорио, Хосе Бернабе Гутьеррес Парра, Хаима Хосе Букаран Парагуан и Уильямса Хосе Бенавидеса Рондона.

"Эти люди, в том числе поддерживающие Мадуро члены Национальной ассамблеи Венесуэлы, действовали как часть более широкой схемы по манипулированию парламентскими выборами, проходящими в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

21 сентября США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН".

До этого администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность ввести дополнительные санкции против Венесуэлы, чтобы заблокировать оставшиеся возможности для торговли нефтью.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против политики "Единой социалистической партии Венесуэлы", которая находится у власти. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.