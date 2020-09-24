В мире уже более 32 млн случаев COVID-19

В мире зафиксировали более 32 миллионов случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в четверг, 24 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным ресурса, в мире обнаружены 32097169 случаев COVID-19, в частности 981 967 - летальных, выздоровели 23679970 человек.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (7139553), Индия (5732518), Бразилия (4627780) и Россия (1122241). Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Накануне в мире выявили 315 717 новых случаев заболевания, а также зафиксировали 6 333 смертей.