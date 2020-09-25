Lufthansa сократит около 1,1 тыс. пилотов

Авиаконцерн Lufthansa в рамках программы реструктуризации, обусловленной финансовыми последствиями пандемии коронавируса, сократит около 1,1 тыс. ставок пилотов. Об этом пишет в пятницу еженедельник Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что концерн сократит вдвое меньше пилотов - около 600. Данные меры вызваны снижением спроса. Предполагается, что часть пилотов досрочно уйдут на пенсию, часть будут переведены на неполную ставку.

Авиаконцерн понес огромные убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии, что привело к значительному падению курса его акций. На пике пандемии, когда были закрыты почти все границы в мире, в час компания теряла, по собственным данным, около 1 млн евро.

Lufthansa ранее объявляла о том, что сократит 22 тыс. полных ставок и избавится от 150 самолетов.

25 мая правительство Германии согласовало с Lufthansa условия предоставления пакета помощи в размере €9 млрд, спустя месяц он был утвержден. Согласно условиям, Фонд стабилизации экономики (WSF) ФРГ приобретает право негласного участия за €5,7 млрд в виде собственного капитала. Также правительство выкупает 20% акций за €0,3 млрд. При этом для того, чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.