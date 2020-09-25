В Украине разбился военный самолет

Военный самолет Ан-26 с курсантами разбился в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку", - говорится в сообщении. По данным командования, помимо экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

В МВД Украины уточнили, что на борту самолета находились 23 человека, 20 погибли. "На борту самолета находилось 23 человека - пять членов экипажа и 18 курсантов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, заявила о 22 погибших.