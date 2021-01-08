Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,17 миллиона человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 194 человека, общее число жертв заболевания достигло 22 264.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 296 102, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 12 171 теста.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 211 человек, общее число выздоровевших достигло 2 172 251.