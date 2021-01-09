https://news.day.az/world/1305520.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Сегодня в районе Датча провинции Мугла в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), землетрясение было зафиксировано в 07:33 по местному времени на глубине 14 км, его эпицентр находился на побережье Эгейского моря.
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