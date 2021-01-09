Сегодня в районе Датча провинции Мугла в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), землетрясение было зафиксировано в 07:33 по местному времени на глубине 14 км, его эпицентр находился на побережье Эгейского моря.