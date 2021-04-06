В Европе рекордно истощились запасы газа

Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы в осенне-зимний период был отобран рекордный за 10 лет объем газа (65,6 миллиарда кубометров).

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Газпрома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зимний сезон года оставил в ПХГ Европы 29 процентов запасов. В Германии и Австрии - по 26 процентов, в Нидерландах - 23 процента, во Франции - 17 процентов. Эти страны входят в пятерку крупнейших европейских "хранителей газа", отмечают в компании.

Чтобы восстановить истощившиеся запасы, Европе нужно закачать на 57,3 процента (или на 23,9 миллиарда кубометров) газа больше, чем в прошлом году. Такой объем сопоставим с суммарным экспортом "Газпрома" в 2020 году таким крупным потребителям, как Франция и Нидерланды.

Кампания по заполнению хранилищ может стать одной из самых масштабных с 2011 года, а также одним из главных факторов для повышенного спроса на топлива на европейском рынке.

С января по март "Газпром" поставил в дальнее зарубежье 52,7 миллиарда кубометров газа, что на 30,7 процента больше, чем год назад. Поставки на внутренний рынок за квартал увеличились на 21,4 процента.

Ранее сообщалось, что компания не смогла исполнить даже минимальные планы по поставкам газа в Китай с помощью "Силы Сибири" в 2020 году. Однако в 2021 году прокачка резко выросла.