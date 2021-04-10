Стало известно, во сколько обойдется Бейруту реконструкция морского порта

Реализация проекта реконструкции морского порта Бейрута, представленного германскими компаниями, обойдется в $5 млрд и позволит создать дополнительно 50 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщил в газете "Эс-Сахм" исполняющий обязанности министра транспорта и общественных работ Ливана Мишель Наджар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"План предусматривает не только модернизацию портовой инфраструктуры с целью увеличения грузооборота, но также расширение морской гавани на восток в направлении побережья Бурдж-Хаммуд, - отметил он. - Порт будет связан железнодорожными ветками с промышленными объектами, расположенными к северу и югу от него".

По словам и.о. министра, разработчики проекта предложили в западной части портовой зоны создать современный туристический комплекс с пляжами и отелями. Прибыльность проекта оценивается в $2,5 млрд, эти средства могут быть инвестированы в восстановление пострадавших от взрыва жилых кварталов Бейрута, указал Наджар.