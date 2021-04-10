https://news.day.az/world/1332861.html В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 8704 человека
В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 8704 человека
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 704 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 632 688.
За последние сутки от коронавируса умерли 402 человека. Число умерших от коронавируса достигло 102 649.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.
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