В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 8704 человека

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 704 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 632 688.

За последние сутки от коронавируса умерли 402 человека. Число умерших от коронавируса достигло 102 649.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии.