Иран запустил каскад мощных центрифуг

Иран за прошлый год добился 133 новых достижений в области ядерных технологий, в числе которых создание центрифуг следующего поколения для обогащения урана. Каскад из 164 центрифуг IR-6 запущен на ядерном объекте в Натанзе на церемонии по случаю Национального дня ядерных технологий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В церемонии запуска участвовал по видеосвязи президент Ирана Хасан Рухани, передает иранское информагентство Mehr. По словам Рухани, каскад из новых центрифуг позволит получить в 10 раз больше продукта, чем предыдущая технология.

Мощность новой серии составляет 10 SWU (Separative Work Unit, единица работы по разделению изотопов) в сравнении с 1 SWU для прошлых центрифуг. При этом технологически Тегеран уже достиг уровня в 50 SWU, который обеспечивают уже испытываемые в Иране центрифуги IR-9.

По словам Рухани, ядерная программа Ирана носит полностью мирный и гражданский характер, и если страны Запада примут во внимание моральные и религиозные принципы его страны, они поймут, что у них нет оснований для тревоги и беспокойства. Однако, говорит иранский президент, на Западе сами использовали ядерные технологии неподобающим образом, поэтому там считают, что так же поступит и Иран.