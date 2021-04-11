Власти национального столичного округа Дели (в который входит город Нью-Дели) объявили в субботу о введении новых ограничений на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Как сообщается в распространенной информации делийского правительства, в столице до 30 апреля запрещаются все виды массовых социальных, политических, спортивных, развлекательных, научных, культурных и религиозных мероприятий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Разрешено проводить свадьбы, поскольку весна в Индии - период бракосочетаний, но допускается не более 50 гостей. На похоронные церемонии, независимо от конфессии, будут допускаться только 20 гостей.

Общественный транспорт продолжит работу, но разрешено заполнять автобусы и вагоны метро не более чем на 50% их вместимости. Спортивные соревнования на стадионах будут разрешены, но зрители на них допущены не будут. Все школы, колледжи и другие учебные заведения останутся закрытыми. Разрешены только онлайн-занятия. Частным компаниям и организациям рекомендовано назначать своим сотрудникам разное рабочее время, чтобы весь персонал не собирался в офисе одновременно. Работа из дома должна поощряться.

В городе уже действует ночной комендантский час с 22:00 до 05:00. Новые меры призваны усилить борьбу с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки власти Дели сообщили о 7 897 новых случаях заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в агломерации выявлены 706 526 заразившихся.