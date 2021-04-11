https://news.day.az/world/1333060.html ЧП на ядерном объекте в Иране
ЧП на ядерном объекте в Иране
На ядерном объекте в Иране произошло ЧП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на ядерном объекте в иранском Натанзе произошел инцидент в распределительной электросети.
Официальный представитель организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил о том, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.
Подробности не сообщаются.
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