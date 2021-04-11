ЧП на ядерном объекте в Иране

На ядерном объекте в Иране произошло ЧП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на ядерном объекте в иранском Натанзе произошел инцидент в распределительной электросети.

Официальный представитель организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил о том, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.

Подробности не сообщаются.