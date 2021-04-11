Британский штамм коронавируса стал наиболее распространенным в Грузии

Обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала преобладающей среди новых случаев заражения, регистрируемых в Грузии. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Речь идет о том, что в стране от 50 до 70 процентов [случаев] циркулирует британский штамм, также, как почти во всех странах Европы", - заявил Гамкрелидзе на брифинге, проходившем в онлайн-формате.

По мнению специалистов, британский штамм коронавируса распространяется быстрее, чем другие. Некоторые эксперты именно этим объяснят начало третьей волны в Европе.

Гамкрелидзе указал, что сегодня абсолютно все показатели указывают на ухудшение эпидемиологической ситуации в Грузии - будь то возросший показатель выявляемости новых случаев заражения или увеличившаяся нагрузка на больницы.

"В стране началась третья волна, но мы хотим, чтобы она была максимально управляемой, и мы не вошли в масштабную эпидемию", - сказал Гамкрелидзе.

Он напомнил, что межведомственный координационный совет пока что решил не вводить дополнительных регуляций. В правительстве решили, что на данном этапе целесообразно будет уделить больше внимания контролю уже существующих регуляций.

"Несмотря на то, что сегодняшняя ситуация ухудшилась, она полностью управляема и, соответственно, можно избежать новых ограничений. Соблюдение дистанции, санитарных норм, ношение масок и избегание больших собраний остаются главными рекомендациями", - заявил он.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 288 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 277 тысяч пациентов, скончались 3 877.

В конце марта ситуация с заболеваемостью снова усложнилась, в некоторых районах закрыли школы и детские сады, специалисты приступили к массовому тестированию местных жителей.

За последние сутки в Грузии было выявлено 707 новых фактов заражения. Сейчас в стране 7 190 активных случаев коронавируса. Из них 2 298 пациентов (почти 32%) проходят лечение в больницах.

В ответ на ухудшение эпидситуации власти Грузии объявили о продлении пасхальных каникул. Дополнительно нерабочими объявлены дни с 4 по 11 мая. Уже сейчас работодателям рекомендовано переводить сотрудников на "дистанционку".