В Англии открылись пабы и рестораны

В Англии в рамках очередного этап снятия коронавирусных ограничений рестораны и пабы могут обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, самые нетерпеливые решили воспользоваться это возможностью уже в первые минуты понедельника

"Социальная жизнь вернулась. Именно этого нам не хватало. Я знаю, что нужно проявлять осторожность и сейчас, и в будущем, потому что мы не хотим очередного локдауна".

"Самое главное - не выпить лишнего. думаю, что все с предвкушением ждут возвращения к нормальной жизни".

Места во многих питейных заведениях уже забронированы на несколько недель вперед. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон зарезервировал себе столик в пабе на 12 апреля.

Вместе с тем 60% баров и ресторанов останутся закрытыми до 17 мая, так не располагают возможностью обслуживать клиентов на открытом воздухе.