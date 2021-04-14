https://news.day.az/world/1333890.html У берегов Турции произошло сильное землетрясение
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
В Эгейском море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Датча. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 2,51 км.
О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.
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