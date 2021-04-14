У берегов Турции произошло сильное землетрясение

В Эгейском море, у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы недалеко от города Датча. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 2,51 км.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.