Судмедэксперты назвали причину смерти афроамериканца в Миннеаполисе

По данным судмедэкспертизы, афроамериканец Даунт Райт умер в результате огнестрельного ранения в области груди, сообщает CNN в понедельник, 12 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

С учетом выводов специалистов по округу Хеннепин (штат Миннесота, США) инцидент должен расцениваться как убийство.

20-летний Райт погиб в городе Миннеаполис при попытке его задержания полицией за нарушение правил дорожного движения.

Мужчина попытался скрыться, после чего один из сотрудников полиции выстрелил в него. Водитель проехал еще несколько кварталов, однако позже врезался в другой автомобиль и скончался, несмотря на попытки сотрудников полиции оказать ему медицинскую помощь.

Глава полиции Бруклин-Сентер Тим Гэннон сообщил, что смерть Райта стала следствием ошибки женщины-полицейского, которая хотела применить электрошоковое устройство, однако выстрелила из огнестрельного оружия. Сотрудница правоохранительных органов временно отстранена от службы.

После этого в ряде городов проходят протесты и массовые беспорядки. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении режима чрезвычайного происшествия и комендантского часа.