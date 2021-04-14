Когда и как человек впервые заразился COVID-19

Разведсообщество США точно не знает, когда и как произошло первоначальное заражение человека новым коронавирусом, до сих пор рассматриваются две альтернативные версии, в том числе авария в лаборатории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса США директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Разведсообщество не знает точно, где, когда и как состоялась первоначальная передача [человеку] вируса COVID-19", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, до сих пор существуют две основные альтернативные гипотезы: первая заключается в том, что вирус передался человеку "естественным образом" при контакте с инфицированным животным, а вторая - что это был "несчастный случай в лаборатории". "Мы продолжаем работать над этим вопросом и собирать информацию", - пояснила Хейнс.

"То, что ясно нам и нашим аналитикам, - это то, что руководство Китая не было в полной мере откровенным и прозрачным при работе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в том, что касается предоставления оригинальных и полных данных, которые помогли бы ответить на эти вопросы", - утверждал в свою очередь директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. "Мы делаем все, что можем, используя все имеющиеся у нас источники, чтобы попытаться выяснить правду", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Хуа Чуньин заявлял о том, что политизация проблемы поиска первоисточника происхождения коронавируса и критика доклада экспертов ВОЗ осложнит международную борьбу с пандемией и может привести к росту числа жертв COVID-19.

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован в конце марта, в нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным в ВОЗ". Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена "со значительной задержкой", без доступа к полной информации и образцам. Белый дом, комментируя вышедший доклад, заявил, что отчет не содержит "критически важных" данных и не дает полного понимания проблемы.