В Армении пьяный водитель сбил шестерых военнослужащих

Два человека погибли в результате ДТП с наездом в Котайкской области Армении, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в ночь на 15 апреля, около 01:00 на Тигранадзорском шоссе (у села Арамус). Водитель на автомобиле, марка которого пока не установлена, наехал на шестерых пешеходов и скрылся с места происшествия.

Два человека погибли на месте, четверо с телесными повреждениями доставлены в медицинский центр Абовяна.

Личность водителя уже установлена, это 34-летний К.М., житель Котайкской области, мужчину задержали. Выяснилось, что за рулем он находился в нетрезвом состоянии.

Полиция и следственное управление выясняют личности погибших и раненых.

По данным источника, погибшие и другие раненые проходили службу в одной из воинских частей Минобороны РА.

По факту наезда возбуждено уголовное дело.