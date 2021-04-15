В Армении пьяный водитель сбил шестерых военнослужащих
Два человека погибли в результате ДТП с наездом в Котайкской области Армении, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в ночь на 15 апреля, около 01:00 на Тигранадзорском шоссе (у села Арамус). Водитель на автомобиле, марка которого пока не установлена, наехал на шестерых пешеходов и скрылся с места происшествия.
Два человека погибли на месте, четверо с телесными повреждениями доставлены в медицинский центр Абовяна.
Личность водителя уже установлена, это 34-летний К.М., житель Котайкской области, мужчину задержали. Выяснилось, что за рулем он находился в нетрезвом состоянии.
Полиция и следственное управление выясняют личности погибших и раненых.
По данным источника, погибшие и другие раненые проходили службу в одной из воинских частей Минобороны РА.
По факту наезда возбуждено уголовное дело.
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